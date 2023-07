Sportello bancomat assaltato con l'esplosivo a Gressan

Lo sportello Atm della filiale Bccv di Gressan è stato fatto saltare nella notte con dell'esplosivo. La deflagrazione ha svegliato gli abitanti della zona.

Il bottino con cui sono fuggiti i ladri è in via di quantificazione. In base ai primi riscontri non sono riusciti a sottrarre tutte le banconote, almeno la metà delle quali è già stata recuperata.

Il locale che ospita lo sportello Atm, in frazione Taxel, è rimasto danneggiato dall'esplosione. Per innescarla è stata probabilmente usata la batteria di un'auto trovata nelle vicinanze, una Fiat 500L.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di Stato. Le indagini sono affidate al nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Aosta. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Nello sportello Atm della filiale Bccv di Gressan erano contenuti circa 35 mila euro e, in base a una prima stima, ne sono stati portati via circa 17-18 mila euro. Le banconote restanti sono perlopiù rimaste danneggiate dall'esplosione.

I danni sono stati rilevanti: oltre allo spazio dedicato all'Atm è stata danneggiata la parete a fianco. Nessun problema invece per la filiale, che si trova ai piani superiori.

Il 5 giugno scorso un colpo analogo era stato tentato a Chambave, ai danni di uno sportello della stessa banca. In quel caso però, nonostante l'esplosione, il sistema contenente il denaro non si era aperto e quindi i ladri era fuggiti senza bottino.



