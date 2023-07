Morta investita ad Aosta, indagato l'autista del furgone

E' indagato dalla procura di Aosta per omicidio stradale l'autista del furgone che la sera di lunedì 17 luglio ha investito e ucciso Silvana Polonioli, aostana di 77 anni.

L'anziana stava attraversando sulle strisce pedonali in via Piccolo San Bernardo, ad Aosta, quando è stata investita.

Immediati i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata alla polizia locale, che ha già sentito i testimoni e sequestrato il cellulare dell'autista. Sottoposto agli esami tossicologici, è risultato negativo.

La procura stamane ha dato il nullaosta per il funerale della vittima.



