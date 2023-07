Incendio ad Aymavilles, evacuata anche una casa famiglia

Il grande incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì ad Aymavilles (Aosta) e alimentato dal vento non si arresta. A scopo precauzionale è stata evacuata la casa famiglia di Saint-Léger: i 35 ospiti, anziani e persone non autosufficienti, vengono portati ad Aosta, presso la caserma Cesare Battisti del Centro addestramento alpino.

Sono 66 i vigili del fuoco al lavoro per proteggere gli abitati e contenere l'incendio: tutti quelli disponibili sono stati richiamati in servizio e si alternano nelle operazioni notturne. Restano a presidio delle frazioni e riprenderanno le operazioni di spegnimento alle prime luci dell'alba, verso le 5.15, con il supporto di tre elicotteri e di un Canadair.

Sono stati messi in preallerta, per precauzione, il Cto di Torino e l'elicottero notturno. Al momento non si registrano persone coinvolte.



Cogne, scortati a valle i turisti bloccati

A Cogne, nel pieno della stagione turistica, diverse persone erano rimaste bloccate dopo la chiusura della strada regionale, avvenuta nel pomeriggio per consentire le operazioni di spegnimento. Per questo dalle 22 è stato organizzato un convoglio, scortato dai carabinieri e dalla polizia locale, con partenza dalla frazione Epinel fino ad Aymavilles; all'arrivo a valle, ne è partito un altro in salita. La strada rimane aperta nella notte a senso unico alternato con due movieri. Un medico è stato portato in elicottero in paese e ci sono due ambulanze sul posto. La società di distribuzione elettrica Deval ha ripristinato l'alimentazione elettrica su tutto il territorio del comune, dopo la sospensione scattata nel pomeriggio.

