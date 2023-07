Aggressione e rapina in centro ad Aosta, un patteggiamento

Si è concluso con un patteggiamento e un'assoluzione il processo davanti ai giudici del tribunale di Aosta per due imputati accusati di rapina. Per Aliaj Altbaldo, 33 anni, di Aosta, è stato lo stesso pubblico ministero a termine del dibattimento a chiedere l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Il difensore dell'imputato ha dimostrato che il suo assistito non avrebbe potuto commettere la rapina in quanto non si trovava ad Aosta. L'altro imputato Zakaria Zegouidia, 23 anni di Aosta, ha invece patteggiato due anni e quattro mesi di reclusione.

I due erano accusati di aver rapinato e picchiato, assieme a due complici non identificati, un uomo di 33 anni, che aveva riportato ferite guaribili in dieci giorni.

I fatti risalgono alla sera del 7 settembre dello scorso anno, in piazza della Repubblica. Nel suo racconto alla polizia, l'uomo aveva riferito di essere stato aggredito da quattro persone e di essere stato derubato del cellulare: era stato colpito più volte con una bottiglia e con dei calci, anche quando era già a terra. A chiamare la polizia, che si è occupata delle indagini, erano stati alcuni passanti.



