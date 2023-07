Torna Alpages ouverts, alla scoperta della vita d'alpeggio

Quattro appuntamenti alla scoperta di suoni, profumi e sapori della vita d'alpeggio. Torna Alpages Ouverts, la manifestazione dell'Arev, giunta alla sua 24/a edizione. Il primo appuntamento è al Tsanté de Guerraz, a Torgnon, il 29 luglio. Sabato 5 agosto la manifestazione si sposta all'alpeggio Eau Noire, a Valtournenche e l'11 agosto a Comboé, a Charvensod. L'ultimo appuntamento è a Pietra Bianca, a Fontainemore, il 17 agosto.

Il programma prevede una serie di percorsi tematici guidati dagli esperti dell'associazione allevatori, inerenti, fra le varie cose, l'allevamento dei bovini e lo sfruttamento del pascolo. Le visite si chiudono con un approfondimento naturalistico e paesaggistico curato dal Corpo forestale della Valle d'Aosta.

''Questi appuntamenti - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Carrel - sono spesso l'incontro di due mondi e sono essenziali al fine di promuovere le eccellenze valdostane. Contribuiscono a dare il giusto valore ai nostri prodotti, raccontandone la storia, il modo e i tempi di produzione".

Il direttore dell'Arev, Edi Henriet, spiega: "Da 24 anni organizziamo così la manifestazione, perché non vogliamo stravolgere nulla di quanto avviene in alpeggio. Quest'anno abbiamo scelto quattro luoghi inediti rispetto alle altre edizioni e potenziato l'aspetto della produzione dei prodotti e dell'animazione per i bambini''.

Secondo il presidente dell'Arev, Omar Tonino, "la formula è sempre molto attuale: in un periodo in cui la gente è sensibile a quello che mangia ci teniamo a rivendicare la nostra identità".



