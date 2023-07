Pronto soccorso e 118, agli operatori 80 euro in più al mese

Sono in arrivo nella busta paga di 220 dipendenti Usl i fondi statali che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro riconosce agli operatori che lavorano nell'emergenza-urgenza, ovvero il pronto soccorso e 118.

Si tratta di un'indennità mensile di circa 80 di euro a cui si sommano, questo mese, anche gli arretrati calcolati dal 1° gennaio 2022. La somma che i dipendenti coinvolti riceveranno tra indennità di luglio e arretrati è mediamente superiore ai mille euro.

''Questa indennità non è un meccanismo una tantum, ma strutturale, e premia il lavoro in prima linea di quegli operatori impiegati nei servizi di pronto soccorso, nella centrale operativa e 118 e nei servizi di primo intervento. Al di là dell'aspetto economico, si tratta di un riconoscimento del disagio legato alle condizioni di lavoro a cui è sottoposto il personale che opera in queste aree sanitarie complesse'' ha spiegato il direttore generale Usl, Massimo Uberti.

I fondi statali assegnati alla Valle d'Aosta per questa misura sono 160.143 euro e i professionisti coinvolti sono 220: 110 infermieri, 75 tecnici, 30 operatori sociosanitari e alcuni amministrativi. Rimangono temporaneamente esclusi medici e dirigenti, per i quali l'indennità sarà erogata dopo il rinnovo del contratto collettivo.



