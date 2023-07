Pronto soccorso, diminuiscono di un minuto i tempi di attesa

Il tempo di attesa al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta è passato dai 239,7 minuti di maggio ai 238,5 di giugno. Lo fanno sapere dall'Usl, precisando che il dato si riferisce al boarding, cioè al tempo che trascorre da quando il paziente finisce l'iter in pronto soccorso a quando viene ricoverato in reparto.

''I dati dei due mesi si discostano di poco, ma quelli di giugno hanno un valore significativo in particolar modo se si considera che riguardano già il periodo estivo e turistico e che il numero di accessi è aumentato, come anche il numero di codici di gravità. A maggio ci sono stati 2.893 accessi con 41 codici rossi e 334 gialli, a giugno 3.109 accessi con 53 codici rossi e 373 gialli'' dice il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti. Nei primi tre mesi dell'anno, la media di attesa era di 280,9 minuti.

"I dati confermano la riduzione dei tempi di attesa - evidenzia l'assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi - e confortano rispetto alla validità delle misure adottate per migliorare la situazione, che è in continua evoluzione, in quanto i tempi di boarding dipendono da molteplici fattori tra cui la complessità dei casi trattati, l'afflusso di pazienti, la disponibilità di letti in reparto e le risorse ospedaliere complessive''.

Da aprile è attiva l'Admission room, ovvero una speciale area di ricovero, dotata di otto posti letto per la degenza temporanea per i pazienti che attendono di essere traferiti in reparto. La volontà è '' di aumentare a 12 posti i letti. Questa degenza temporanea a elevato turnover ci aiuta a mettere a disposizione tutte le possibilità terapeutiche dell'area d'emergenza, graduate in base alle reali condizioni del paziente, riducendo l'attesa e aumentando l'appropriatezza e la sostenibilità delle cure", spiega il primario, Stefano Podio.





