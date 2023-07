Operaio morto alla Thermoplay, patteggia presidente del cda

Accusato di omicidio colposo, il presidente del consiglio di amministrazione dello stabilimento Thermoplay di Pont-Saint-Martin, Roberto Bertone, di 53 anni, originario di Ivrea, ha patteggiato cinque mesi (pena sospesa).

L'inchiesta riguarda la morte a 47 anni di Davide Tommaso De Stasio, operaio di Perosa Canavese che il 21 luglio del 2022 precipitò per alcuni metri in un locale tecnico dello stabilimento Thermoplay. I familiari della vittima sono stati risarciti.

Secondo le indagini il luogo di lavoro non era sicuro: il locale tecnico dove De Stasio precipitò era sormontato da un apparato di griglie che per favorire l'areazione dei gruppi frigo venivano in parte rimosse durante l'estate. Questa operazione avrebbe fatto venir meno la stabilità delle griglie, di qui la caduta dell'operaio. Inoltre, il locale era facilmente accessibile essendo protetto solo da una catenella.



