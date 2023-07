Musica in quota, a Chamois torna il festival Alt(r)I Ascolti

Chamois si trasforma in teatro all'aria aperta: dal 24 al 27 agosto torna il Festival Alt(r)i Ascolti, un programma che vede musicisti esibirsi in alta quota.

Tutto rigorosamente senza amplificazione: l'ascolto musicale nella sua forma più naturale. Il programma include incontri, passeggiate, attività ludiche per i più piccoli.

Filo conduttore sono l'anima e la scenografia di Chamois, primo comune car free d'Italia, Perla delle Alpi che, a 1.815 metri di altitudine in Valtournenche (Valle d'Aosta), è raggiungibile esclusivamente a piedi o in funivia da Buisson.

Per tutte le attività l'ingresso è gratuito. I concerti in programma, con la direzione artistica di Luciana Galliani, sono cinque. Ad aprire il Festival giovedì 24 luglio - tema l'ascolto - è Martin Mayes che riscrive una novella di Galileo Galilei sulla scoperta dei suoni. Il tema di venerdì 25 è l'acqua: accompagnati dalla guida ambientale Antoine Casarotto si potrà salire al Lago Lod (dislivello 150 m), uno specchio d'acqua a 2.000 metri di quota circondato da una vasta pineta. Il liuto oud e la percussione def nel concerto di Ziad Trabelsi e Simone Pulvano. Sabato 26 sarà dedicato al tema della pulizia con la proiezione del film The Peace Runner: keep clean and run for peace che vede protagonista l'attivista ambientale Roberto Cavallo e il concerto di Ayumi Togo e Irenè Fiorito. Domenica 27 il Festival si chiude con l'elettronica: tra gli appuntamenti quello con il coro polifonico Novi Cantores Torino.

Alla sua terza edizione il Festival è prodotto da Insieme a Chamois con il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Niche (Ca' Foscari Università di Venezia) e Fondazione Crt.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA