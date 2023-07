Lotta alla povertà, la giunta approva due provvedimenti

La giunta regionale ha approvato due provvedimenti per far fronte alla fragilità sociale. È stata aperta un'istruttoria pubblica per l'individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e gestione di interventi e servizi per il contrasto alla grave emarginazione per le persone adulte. Inoltre, sono state aperte convenzioni con i comuni di Montjovet e di Quart per progetti nell'ambito del Pnrr, finalizzati a recuperare abitazioni da destinare a favore di nuclei familiari in condizione di povertà e a rischio di esclusione sociale.

''La messa a terra dei livelli essenziali delle prestazioni sociali concretizza gli interventi e i servizi sociali già avviati sul territorio, declinando i contenuti del Piano regionale per il contrasto alla povertà e del Piano regionale per la salute e il benessere sociale, recentemente approvato dal Consiglio", commenta l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi.

Le convenzioni approvate con i comuni di Montjovet e di Quart consentiranno di ristrutturare abitazioni per accogliere, entro il 31 marzo del 2026, dieci persone senza fissa dimora o in condizioni di povertà assoluta.

Le risorse destinate alla copertura della spesa per la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili dei due comuni ammontano complessivamente a 500 mila euro.



