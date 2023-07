Fondazione Ollignan, una serra per coltivare le orchidee

Una serra dedicata alla coltivazione di orchidee e riscaldata utilizzando l'energia prodotta da un impianto micro-eolico sarà realizzata nei prossimi mesi nel centro agricolo Fondazione Sistema Ollignan Onlus di Quart. Il progetto denominato 'Purezza ed energia', realizzato grazie alla collaborazione della società cooperativa Edileco, dell'azienda Enessere e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, ha l'obiettivo di consolidare i momenti di aggregazione sociale nel centro agricolo con una nuova attività.

''Siamo entusiasti ed emozionati di poter realizzare questa struttura innovativa nel nostro centro e di poter offrire agli utenti la possibilità di osservare da vicino la nascita e la crescita di questi fiori meravigliosi, simbolo di bellezza e fragilità", dichiara René Benzo, direttore della Fondazione.

Negli scorsi giorni sono stati avviati i lavori con la costruzione del plinto di fondazione per la turbina eolica. La realizzazione completa delle varie opere partirà in autunno. Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi, attivata dal gruppo Intesa Sanpaolo, che in tre mesi ha permesso di destinare all'iniziativa oltre 150.000 euro.

''Siamo orgogliosi di aver sostenuto un progetto, che è un fiore all'occhiello per la comunità locale e un esempio di innovazione per tutti'', sottolinea Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna Intesa Sanpaolo.



