Bertschy, immaginare parte dell'A5 in galleria

"L'infrastruttura è datata, ha ormai più di 60 anni. Per questo prima della data di scadenza della concessione, nel 2032, è importante negli atti di pianificazione immaginare che una parte di autostrada possa svilupparsi su altri percorsi". Lo dice l'assessore regionale ai Trasporti Luigi Bertschy in riferimento all'autostrada A5.

''Se una parte di autostrada andasse in galleria potremmo immaginare anche una viabilità migliore per la statale e superare i problemi'', prosegue l'assessore. "Sicuramente la Regione deve avviare una progettualità riguardo questi temi, in modo che abbia un ruolo attivo in fase di discussione e proroga". Anche in vista della chiusura della ferrovia per tre anni, ''porteremo il tema all'attenzione del Ministero e delle società coinvolte, perché è necessaria una maggiore attenzione all'utenza locale: ci sarà un aumento del traffico, chiederemo ai vertici un'eventuale scontistica", precisa l'assessore.

Rispetto alla ferrovia, ''l'elettrificazione la considero una fase, abbiamo aperto un tavolo con la Rete ferroviaria italiana (RfI) per avviarne di altrettanto importanti per una linea che nei prossimi anni deve diventare moderna e veloce", conclude Bertschy.

