Tunnel Monte Bianco, Tajani 'vicini alle preoccupazioni'

"Il governo segue da vicino, attraverso il lavoro della Società per il Traforo guidata da Emily Rini, le preoccupazioni espresse in merito alla nuova chiusura del traforo del Monte Bianco per i lavori di manutenzione". Lo scrive in una nota dedicata all'assemblea di Confindustria Valle d'Aosta Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

"Siamo in stretto contatto con le autorità svizzere e quelle francesi - prosegue Tajani - per l'adeguamento di questa infrastruttura vitale alle esigenze del terzo millennio". La chiusura del traforo del Monte Bianco sarà ripetuta per circa tre mesi per i prossimi 18 anni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA