Traforo Monte Bianco, ''le chiusure sono un buco nero''

"E' un buco nero per questa regione e le sue imprese. L'unica alternativa a questi 2.000 giorni di chiusura è il raddoppio dell'attuale struttura, che si può realizzare nei prossimi 5-6 anni, lasciando aperta l'attuale infrastruttura che sarà poi rimodernata successivamente". Lo sostiene il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato rispetto all'imminente chiusura del traforo del Monte Bianco, che sarà ripetuta per tre mesi nei prossimi 18 anni per consentire il rifacimento dell'attuale infrastruttura.

"Non resteremo fermi a subire questa ingiustizia, il Governo conosce questo problema, e si sta attivando con il Governo di Parigi. Sentiamo l'appoggio di Confindustria e di una larga parte della popolazione valdostana, che ci incoraggiano ad andare avanti in questo impegno, che sentiamo decisivo".

