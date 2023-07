Rapina in farmacia, annullata con rinvio la condanna

I giudici della Corte di cassazione hanno annullato con rinvio la sentenza di condanna per l'accusa di rapina pluriaggravata nei confronti di Devid Mex, di 26 anni, di Aosta. L'uomo era stato condannato dai giudici d'Appello di Torino ha cinque anni di reclusione. In primo grado il tribunale di Aosta, invece, lo aveva assolto.

Mex era accusato di avere rapinato con una pistola la farmacia comunale numero 2 di Aosta, impossessandosi di circa 5.000 euro. I fatti risalgono all'8 giugno 2019 quando Mex, secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, si era presentato nell'esercizio gestito dall'Aps in corso Ivrea a volto coperto, puntando l'arma nei confronti della farmacista.

Dopo la condanna in secondo grado dell'ottobre del 2022 i difensori dell'imputato avevano fatto ricorsi in Cassazione, sostenendo che durante i processo d'appello non erano state prese in considerazione alcune testimonianze. Tesi accolta dalla Suprema corte che ha annullato con rinvio la sentenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA