Una donna di 77 anni, di Aosta, è stata investita da un autocarro, nel tardo pomeriggio, mentre attraversava la strada in via Piccolo San Bernardo ad Aosta.

L'incidente è avvenuto all'altezza delle strisce pedonali del passaggio a livello. L'autista si è subito fermato per prestare soccorso, ma per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia locale che sta sentendo i testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente.

