Incidente sul Monte Bianco, la vittima è un alpinista tedesco

E' Oliver-Adolf Schnurch, 35 anni, tedesco di Augsburg, l'alpinista recuperato ieri sera dal soccorso alpino valdostano e dai militari della guardia di finanza di Entrevès, deceduto in un incidente sul massiccio del Monte Bianco, sull'Aiguille Noire de Peuterey, a 3.600 metri di quota. Questa mattina, il medico legale ha eseguito la visita.

Dai primi riscontri l'alpinista è deceduto per i gravi traumi riportati nella caduta. L'uomo era assieme a un compagno di cordata, anche lui cittadino tedesco, di 68 anni, quando sabato è precipitato per diversi metri. L'allarme era stato dato l'altro ieri, ma il maltempo ha impedito tutti i tentativi dell'elicottero di alzarsi in volo.

Solo ieri pomeriggio dopo le 16, i soccorritori sono riusciti prima a intervenire a recuperare l'uomo illeso e in serata il corpo senza vita di Schnurch.

Le indagini per chiarire le cause dell'incidente sono state affidate ai militari del soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.



