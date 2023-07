Chiusura Aosta-Ivrea, Bertschy ''fare investimenti sull'A5''

''E' importante pensare a un investimento nuovo sul tracciato autostradale perché ogni volta che arrivano i turisti, tornare fuori dalla Valle d'Aosta diventa molto difficile" Lo dice l'assessore regionale ai Trasporti Luigi Bertschy, in occasione dell'assemblea di Confindustria Valle d'Aosta.

Bertschy ha anche parlato della ferrovia, che chiuderà per tre anni a partire dalla fine dell'anno. "Dopo l'elettrificazione serviranno ulteriori investimenti per una linea più veloce", aggiunge l'assessore.

