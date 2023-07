Sicurezza dei bimbi in acqua, Brignone e Zambrotta i testimonial

La campionessa di sci alpino Federica Brignone e il campione del mondo di calcio Gianluca Zambrotta insieme per sensibilizzare genitori e operatori del settore sui pericoli degli annegamenti: con l'estate riparte la campagna nazionale 'Prevenzione incidenti ed annegamenti in età pediatrica'. Iniziata a maggio, proseguirà fino al mese di agosto.

Lo spot, realizzato dal regista Alessandro Stevanon, è in onda sulle principali emittenti italiane televisive e radiofoniche. I due campioni sono i protagonisti insieme al recordman di apnea Nicola Brischigiaro, ideatore della campagna, e al presidente di Assopiscine, Ferruccio Alessandria.

L'invito è alla massima attenzione nei confronti dei bambini: "L'acqua è il simbolo della vita, è amore e divertimento...ma non lasciamoli mai da soli in acqua e non perdiamoli mai di vista!".

Gli spot sono disponibili online (www.educazioneacquatica.it), insieme ai decaloghi della campagna, consigli in formato audio mp3 e altre informazioni.





