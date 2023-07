Granpablok, a Valsavarenche e Cogne torna l'evento di bouldering

Granpablok, il raduno di bouldering - l'arrampicata sui sassi - che si svolge nel Parco nazionale del Gran Paradiso, ritorna quest'anno con il collaudato doppio appuntamento. La quinta edizione anticipa le date rispetto al 2022, proponendo l'evento a Le Pont di Valsavarenche sabato 22 e domenica 23 luglio e a Cogne per il fine settimana del 2 e 3 settembre.

Il programma di entrambi gli eventi prevede una serie di appuntamenti non competitivi, di condivisione e divertimento per adulti, bambini, atleti, professionisti e appassionati: il Blocco Grivel, boulder di difficoltà per i climbers più esperti; l'Area bimbi, l'evento per bambini e principianti coordinato dall'Asd Le Contrebandjé della guida alpina Cristian Bredy; i Blocchi birra, l'evento goliardico per chi ha compiuto 18 anni in collaborazione con il birrificio valdostano Les Bières du Grand-Saint-Bernard.

A Valsavarenche i partecipanti potranno anche cimentarsi nel 'Libera il tuo blocco', il concorso per la miglior linea scoperta, tracciata e liberata: gli amanti dei social, una volta scalato il blocco dovranno scattare una foto, disegnare la linea, darle un nome e postarla. A Cogne, oltre all'arrampicata nelle due zone della Paleofrana di Lillaz e della Valnontey, sarà allestito nel capoluogo un percorso di street-boulder e per i più piccini un'area giochi di equilibrio e di arrampicata. La manifestazione è organizzata dall'associazione Asd Fuori di blocco con il sostegno e contributo dei comuni di Valsavarenche e di Cogne, dell'Office régional du tourisme e della Fondation Grand Paradis.



