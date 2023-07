Forza Italia, Rini e Marquis "con Tajani un nuovo corso"

"Un'emozione grandissima, quella vissuta oggi in occasione dell'elezione di Antonio Tajani a nuovo segretario nazionale di Forza Italia. Un'emozione doppia, poiché il Consiglio nazionale di questa mattina a Roma è stato il primo senza il nostro amato presidente Silvio Berlusconi". E' il commento di Emily Rini, coordinatrice regionale, e di Pierluigi Marquis, capogruppo in Consiglio Valle di Forza Italia, che hanno sostenuto Tajani, partecipando stamane al Consiglio nazionale convocato nella sala convegni dell'Hotel Parco dei principi, a Roma.

"Per Forza Italia oggi inizia un nuovo corso: un nuovo corso che avrà la forza delle idee e degli insegnamenti lasciatici in eredità dal presidente Berlusconi, per una successione in continuità che avrà in Antonio Tajani un condottiero leale, autorevole, capace, determinato e responsabile. Insomma, il successore ideale", aggiungono Rini e Marquis. "Il nostro lavoro - proseguono - per concretizzare il sogno di un'Italia libera e liberale, terra di opportunità per tutti, può e deve continuare, con più determinazione che mai".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA