Emilius 3559, l'edizione zero parla francese

I francesi Julien Michelon e Valentin Noebes Tourres si sono aggiudicati l'edizione zero dell''Emilius 3559', primo vertical K3000 della Valle d'Aosta e uno dei pochi in Italia. Sono arrivati in vetta con il tempo di 2h45'21". Dietro di loro i valdostani Alex Déjanaz e Dennis Brunod (2h47'49"), seguiti da Lorenzo Rostagno e Fabio Cavallo (2h50'39").

"Una gara straordinaria - esclamano i francesi -, una bella atmosfera, un bel percorso, dei bei panorami. Stupendo da fare in coppia, ci si aiuta e si sostiene, richiama molto lo spirito dello scialpinismo, che è la disciplina in cui abbiamo iniziato a correre insieme. Di sicuro torneremo e siamo certi che sempre più francesi verranno, perché qui c'è lo spirito giusto per fare le gare. Per fortuna siamo partiti forti e abbiamo tenuto il ritmo, perché nell'ultimo pezzo abbiamo fatto un po' fatica e stavamo per farci raggiungere".

Sono state 48 le coppie che, alle 7 del mattino e al suono del corno, sono partite dal campo sportivo di Plan-Félinaz e hanno percorso 17 chilometri con 3.000 metri di dislivello fino alla cima dell'Emilius, quindi dal punto più basso a quello più alto del comune di Charvensod.

Tra le coppie miste, hanno avuto la meglio Massimo Junod e Gloriana Pellissier (3h28'21"), al 14/o posto assoluto. Due le coppie femminili al via, con la vittoria che è andata a Francesca Travi e Sabrina Bendotti (3h36'57") seguite da Noemi Junod e Emilie Collomb (3h44'13").



