Danni ad auto elettrica, vigili del fuoco verificano la batteria

Un incidente stradale ha coinvolto nella notte ad Aosta un'auto elettrica Tesla e un suv ibrido Hyundai. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Monte Pasubio e via Monte Solarolo. Nessuna persona è rimasta ferita o incastrata.

I vigili del fuoco sono intervenuti per verificare l'integrità delle batterie, scongiurare la dispersione o fuoriuscita di sostanze tossiche o pericolose e per garantire la sicurezza dello scenario a tutti i soccorritori intervenuti.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e il soccorso sanitario 118.



