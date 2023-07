Cade al rientro dalla processione, morto sulla Becca Pouegnenta

Un uomo di 68 anni di Morgex, Giovanni Chiaverina, è morto nel pomeriggio lungo il sentiero per la Becca Pouegnenta (2.827 metri di quota), nella zona del lago d'Arpy, dove nel corso della giornata si sono svolte una processione e una messa.

Ad altri escursionisti aveva detto che sarebbe sceso prima dalla vetta, per avere il tempo di fermarsi al lago. Non ci sono testimoni dell'accaduto. Il corpo è stato trovato senza vita in fondo a un tratto di ferrata. E' possibile che sia scivolato, cadendo per una decina di metri. In base ai riscontri dei soccorritori, il decesso è legato a un trauma cranico.

Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, a cui sono affidati gli accertamenti.

Chiaverina era molto noto in paese. "Siamo tutti attoniti.

Gianni era volontario dei vigili del fuoco e in passato era stato consigliere comunale. Lascia un grande vuoto nella comunità", dice il sindaco di Morgex, Federico Barzagli.



