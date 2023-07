'Artigianimpresa', avviate cinque nuove imprese

Sono cinque le nuove partite Iva aperte da giovani under 29 nell'ambito di 'ArtigianImpresa', progetto attuato da L'Artisanà, marchio dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (Ivat) in stretta collaborazione con l'assessorato dello Sviluppo economico. L'obiettivo dell'iniziativa, avviata nel giugno 2022, era di favorire l'imprenditoria giovanile nel settore artigianale, rinnovare nelle nuove generazioni il valore del 'fare manuale' e mantenere vivo il 'savoir-faire' proprio dell'artigianato valdostano.

L'Artisanà ha visto, inoltre, la stipula di nove contratti con nuovi artigiani conferitori, di cui tre di età compresa tra i 24 e i 26 anni.

Il progetto è cofinanziato dall'assessorato dei Beni e attività culturali e ha preso vita attraverso una serie di incontri dal carattere individuale e personalizzato con il coinvolgimento di più figure professionali, di cui due dipendenti L'Artisanà, un consulente esterno ed un grafico, per un totale di 22 artigiani seguiti, 113 incontri svolti e 231 ore di consulenza erogate.

"Stiamo mettendo in campo tante iniziative con l'obiettivo di stimolare l'interesse dei giovani verso il settore dell'artigianato di tradizione, dove le nuove generazioni stentano ad affacciarsi", commenta l'assessore Luigi Bertschy.

"Continueremo - aggiunge - ad investire in questa direzione cercando di avvicinare il mondo dell'artigianato di tradizione alle nuove sfide che il mercato ci pone in questa fase di grandi cambiamenti".

L'Artisanà ha ottenuto un altro finanziamento e la possibilità di dar luce alla seconda edizione dell'iniziativa dal titolo 'ArtigianImpresa 2.0'.



