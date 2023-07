Vendemmia turistica, "opportunità anche per la Valle d'Aosta"

"Anche per la Valle d'Aosta" il protocollo che ha regolamentato la vendemmia turistica "può diventare il volano di una serie di iniziative che rendono sicuramente interessante l'offerta enoturistica regionale.

L'auspicio è che, come accade in altre regioni, la vendemmia turistica costituisca un grande opportunità sia economica per le cantine che di promozione territoriale per le amministrazioni comunali coinvolte". Così Stefano Carletto, coordinatore regionale delle Città del vino valdostane.

Per il presidente dell'Associazione nazionale Città del Vino, Angelo Radica, che ha siglato il protocollo con l'Ispettorato nazionale del lavoro, "grazie a questo accordo le cantine avranno tutta la tranquillità di far svolgere in sicurezza per i turisti un'esperienza turistica, senza incorrere in spiacevoli equivoci con le autorità preposte ai controlli sul lavoro".

Il documento fa presente che la vendemmia turistica non può considerarsi un rapporto di lavoro, ma consiste nella "attività di raccolta dell'uva, non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta ad appositi spazi, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione delle cantine locali nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato".

"Ci auspichiamo - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Carrel - che le nostre aziende aderiscano a questa nuova tipologia di approccio turistico, in linea con le numerose iniziative che, già attualmente, sono in essere".



