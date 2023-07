Un'app di gamification arricchisce la mostra di Joan Miró

Stimolare l'interesse del pubblico con un'esperienza museale suggestiva che vada oltre la semplice ammirazione delle opere d'arte: è l'obiettivo dell'app di gamification progettata appositamente per la mostra 'Joan Miró.

E' quando sogno che vedo chiaro', allestita al museo archeologico regionale.

L'applicazione può essere scaricata gratuitamente all'inizio della visita, scegliendo tra due livelli di difficoltà e decidendo se procedere individualmente o in gruppo. Per muoversi all'interno dello spazio espositivo, è stata progettata una mappa del museo che mostra la posizione dei mini-giochi e permette all'utente di geolocalizzare i diversi spazi.

L'App contiene otto mini-giochi di differenti tipologie, che mirano a incoraggiare e stimolare i visitatori ad affinare i sensi e le capacità di osservazione, interagendo con le opere esposte. Quando le sfide di una stanza vengono superate, l'area cambia colore sulla mappa e viene indicata come conquistata con una bandiera verde.

"Questa nuova applicazione funziona come una guida digitale interattiva alla mostra dedicata alla figura di Joan Miró ed è pensata soprattutto per i giovani. Attraverso la gamification, che coinvolge attivamente il pubblico e permette di interagire con l'affascinante mondo del celeberrimo artista, l'utente viene accompagnato lungo un percorso che si potrà svolgere in parallelo alla 'classica' visita della mostra", spiega l'assessore dei Beni e attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz.



