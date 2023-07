Torna Monterosa classica, più appuntamenti e una nuova sede

Torna dal 23 luglio al 12 agosto la stagione musicale estiva di Monterosa Classica, realizzata con il sostegno del Consiglio Valle. Quest'anno, la programmazione - sempre a ingresso libero - offre due principali novità: il numero di appuntamenti, cresciuto da otto a 12, e la nuova sede dell'Auditorium Z'Lannsch Hous di Issime, che si aggiunge alle chiese di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme e Challand-Saint-Victor.

"Quest'anno abbiamo fatto un ulteriore sforzo per la programmazione di Monterosa Classica per aumentare il numero di appuntamenti e delle sale a dodici, offrendo una varietà di repertori che spaziano dai grandi compositori classici fino a Nino Rota e Ennio Morricone. Cerchiamo sempre di essere formativi, di non proporre musica troppo scontata", commenta Giorgio Costa, ideatore della rassegna insieme a Patrick Mittiga.

Il primo appuntamento - 'Virtuosismo trascendentale - è in calendario domenica 23 luglio presso la chiesa San Maurizio di Brusson (ore 21) con l'esibizione della pianista Giulia Ventura.

"Giovane di età ma non di esperienza", ha sottolineato Costa durante la conferenza stampa di presentazione. 'Musica da film polvere di stelle' di Stefano Maffizzoni (flauto) e Gloria Cianchetta (pianoforte), con un programma che spazia da Nino Rota ed Ennio Morricone a Giuseppe Verdi e George Bizet, è il terzo appuntamento ed è previsto mercoledì 26 luglio (ore 21) presso la chiesa parrocchiale Sant'Anna di Champoluc.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA