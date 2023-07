Riapre il castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre

Riaprirà nel primo fine settimana di agosto il castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre, al termine di un anno di lavori. Per l'occasione, sabato 5 e domenica 6, verranno proposte visite gratuite straordinarie dalle ore 9 alle 19, ogni mezz'ora, che illustreranno al pubblico l'entità e la complessità dei lavori che hanno riguardato il maniero nell'ultimo periodo, apprezzandone le ragioni, le modalità, i risultati e le premesse per i futuri ulteriori sviluppi.

Durante il 2022, infatti, il castello è stato interessato da un progetto di lavori edili, impiantistici e allestitivi.

L'obiettivo era di accrescere la fruizione del monumento, migliorandone l'accessibilità e aumentando gli spazi utilizzabili per convegni e mostre temporanee, implementando i sistemi tecnologici presenti dopo vent'anni dal precedente intervento. I lavori svolti finora hanno visto la realizzazione di un nuovo percorso di visita ad anello con la ricollocazione della biglietteria e di un nuovo spazio culturale dove poter promuovere in futuro prodotti, tematiche e attività legati al rapporto tra castello e territorio. All'esterno le operazioni si sono concentrate sui muri di cinta del castello medievale.

"Uno scrigno di opere d'arte di altissimo valore, come le duecentesche pitture della cappella e quelle della fine del Quattrocento, oltre allo splendido soffitto intagliato che lo rende unico nell'ambito delle opere lignee profane dell'arco alpino", sottolinea la soprintendente ai Beni culturali, Cristina De la Pierre.



