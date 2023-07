Ai ragazzi con disabilità i terreni confiscati alla criminalità

Dalla criminalità ai ragazzi e alle ragazze di Forrestgump Vda, cooperativa che promuove l'inserimento lavorativo per persone con disabilità. La consegna del terreno agricolo di 1.500 metri quadrati a Quart, a monte del Vivaio forestale regionale, avverrà martedì prossimo, a seguito di un avviso pubblico.

L'amministrazione comunale lo aveva ricevuto all'inizio del 2022, insieme a due appartamenti confiscati nel 2017 a Giuseppe Nirta, di 71 anni, originario di San Luca (Reggio Calabria), e a suoi familiari.

Il nome della cooperativa Forrestgump Vda era salito alla ribalta della cronaca nella primavera del 2022: dopo il furto di un raccolto di fragole per un valore di 7 mila euro a danno delle persone con disabilità che le avevano coltivate, era scattata una gara di solidarietà che aveva consentito ai ragazzi di ripartire e anche di acquistare nuove attrezzature per il proprio lavoro.

Per i due alloggi confiscati, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Bertholin ha individuato destinazioni differenti: un servizio di tata familiare nell'appartamento più piccolo, da 45 metri quadrati, e un centro di prima accoglienza per persone in estrema difficoltà - da realizzare con fondi Pnrr e il supporto della Regione - in quello da 120 metri quadrati.

