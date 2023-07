Un pilota di parapendio di nazionalità italiana è rimasto ferito poco prima delle 19 sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Durante la fase di decollo, è caduto sul suolo.

Sul posto è intervenuto in elicottero il Soccorso alpino valdostano. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Le sue condizioni, ancora in fase di accertamento, non appaiono al momento gravi.



