Assemblea di Confindustria Vda, il ministro Tajani non ci sarà

"Il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per impegni istituzionali non potrà essere presente di persona lunedì ad Aosta alla 78/a Assemblea generale di Confindustria Valle d'Aosta, ma tiene a confermare la sua massima attenzione e il suo impegno sia verso la strategia di sviluppo e di rilancio del tessuto economico-produttivo dei territori sia in merito al dossier del Traforo del Monte Bianco, al centro delle relazioni diplomatiche bilaterali tra Italia e Francia. A ennesima riprova della sua vicinanza alla Valle d'Aosta e ai suoi temi, il presidente Tajani ha inviato oggi una nota scritta preparata proprio per l'Assemblea generale di Confindustria di lunedì". Lo dichiara Emily Rini, consigliere politico di Tajani e presidente della Società italiana per il Traforo del Monte Bianco.

