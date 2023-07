Sciopero treni, Filt Cgil "adesione dall'80 al 90 per cento"

"Nonostante la precettazione da parte del ministero dei Trasporti, lo sciopero ha avuto un'adesione dall'80 al 90 per cento. In Valle d'Aosta ma anche a livello nazionale i dati che stanno arrivando vanno in quella direzione". Lo afferma in una nota la segretaria generale Filt Cgil Valle d'Aosta, Cristina Marchiaro. Ieri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha precettato lo sciopero, ridimensionandolo. In prima battuta lo stop alla circolazione dei treni doveva essere di 24 ore, poi è stato limitato a 12 ore e si è concluso alle 15 di oggi. "Come ha già detto la Filt nazionale, attraverso le parole del segretario generale nazionale Stefano Malorgio, un atto vergognoso", dichiara Marchiaro, che prosegue: "Avevamo chiesto unitariamente di intervenire con urgenza in tutti i processi interessati dalla vertenza ed aprire un percorso che conduca a delle soluzioni strutturali e condivise con il sindacato".

I sindacati chiedono, tra l'altro, un "progetto di rilancio e valorizzazione del settore della manutenzione e delle sue attività", la restituzione della "centralità alla rete di vendita e assistenza attraverso una riorganizzazione adeguata", l'ottenimento di "misure di mitigazione della gravosità e della saturazione dei turni del personale degli equipaggi" e l'apertura di "un confronto sul personale degli uffici in materia di investimenti tecnologici su postazioni di lavoro, crescita professionale". Conclude la segretaria generale Filt Cgil Valle d'Aosta: "Ci auguriamo che dopo questa ennesima azione di protesta si apra un confronto serio sulle problematiche oggetto della vertenza".



