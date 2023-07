Maggioranza Aosta, toni populisti della Lega

Nel dibattito tra il gruppo Lega in Consiglio Valle e il sindaco di Aosta Gianni Nuti sul tema della mobilità nel capoluogo, interviene anche la maggioranza comunale.

"Ma mistificare, fare demagogia, inventare affermazioni sul Pums fa il bene della città? Come maggioranza consiliare del Comune di Aosta non condividiamo i toni populisti e degradanti adottati dalla Lega nei confronti dell'Amministrazione comunale, in riferimento al Pums, il documento di programmazione sulla mobilità sostenibile". Lo scrivono in una nota i capigruppo Fabio Protasoni (Pcp), Pietro Varisella (Alliance valdôtaine) e Laurent Dunoyer (Union valdôtaine).

"È successo - sottolineano - che dopo l'audizione nelle commissioni del sindaco Nuti e degli assessori Sartore e Cometto in cui si sono rievidenziati i punti salienti e i dati di riferimento già illustrati in precedenza nelle sedi istituzionali e pubbliche, la Lega abbia reagito con improperi e demagogie, mettendo in bocca al sindaco cose mai dette. Come si può titolare la propria comunicazione politica 'Nuti conferma: metteremo le mani nelle tasche dei cittadini aostani' dopo che in Consiglio comunale il sindaco ha affermato l'esatto contrario? Dopo che commissioni, Consiglio comunale, audizioni, iniziative pubbliche, studi e dati hanno certificato quale è la situazione di partenza e come l'amministrazione intende farvi fronte? Senza aumentare le tariffe.

"È questa - domandano i capigruppo della maggioranza - l'idea della politica della Lega? Vale tutto? Anche mentire sapendo di mentire? Raccontare falsità per tentare di raccogliere il consenso di un elettorato disinformato?".



