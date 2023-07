Locazioni brevi, gli albergatori plaudono alla nuova legge

"Siamo molto soddisfatti per l'approvazione della legge regionale di disciplina delle locazioni per finalità turistiche ed esprimiamo gratitudine e riconoscimento all'assessore al Turismo Giulio Grosjacques e ai suoi funzionari per aver portato a termine questo importante processo legislativo: il loro impegno e la loro perseveranza nel raggiungere un punto di equilibrio sono stati fondamentali per l'approvazione di questa legge tanto attesa". Lo dichiara il presidente Adava, Luigi Fosson.

Secondo Fosson "questa legge rappresenta un primo importante tassello verso la creazione di un quadro normativo chiaro e trasparente per gli affitti turistici brevi nella nostra regione, non un traguardo definitivo, ma l'inizio di un processo continuo di monitoraggio e adattamento alle mutevoli esigenze del settore. Ora è importante che tutti i soggetti coinvolti si diano una mano e collaborino per applicare tale norma nel migliore dei modi; anche l'Adava farà la sua parte accogliendo nella propria famiglia i gestori di appartamenti locati a fini turistici che lo vorranno".

In una nota l'associazione degli albergatori ricorda le iniziative che aveva avviato già alcuni anni fa e volte a "comprendere un fenomeno che stava per esplodere e a sensibilizzare gli interlocutori istituzionali di allora sulla necessità di introdurre poche semplici regole finalizzate a garantire la qualità degli alloggi offerti, il rispetto delle norme di sicurezza e un rapporto di concorrenza leale tra chi, a diverso titolo, si propone sul mercato della ricettività turistica".



