Alpinisti dispersi sul Monte Bianco, sospese le ricerche

Sono state sospese le ricerche di Maurizio Crosetti, di 48 anni, di Bricherasio (Torino), e di Dino Ruotolo, 63 anni, di Torino, i due alpinisti dispersi dalla sera di lunedì scorso sul massiccio del Monte Bianco, nella zona della Cresta del Brouillard. I soccorritori fanno sapere che le nevicate delle ultime ore e il vento potrebbero aver cancellato ogni eventuale traccia o elemento utile ai fini della ricerca.

Ieri pomeriggio le operazioni erano già state sospese per via del maltempo, in attesa di un miglioramento delle condizioni.

Nel corso della mattinata di oggi non è stato possibile effettuare sorvoli a causa delle nubi in quota. I sorvoli in elicottero sono ripresi dalle 14, sia da parte del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves sia da parte del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix, competente sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Non sono stati trovati elementi utili per il ritrovamento dei due dispersi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA