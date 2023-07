Musumeci e Pichetto Fratin sono "Protagonisti a Courmayeur"

Ci saranno anche il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il ministro per la protezione civile e politiche del mare, Nello Musumeci, tra i "Protagonisti a Courmayeur", rassegna estiva che coinvolgerà "oltre trenta relatori di spicco provenienti da diverse sfere professionali ed esperienze, pronti a condividere con il pubblico visioni, conoscenze e ispirazioni con un comun denominatore, tra cui le sfide più urgenti in tema di transizione energetica e ambientale, l'innovazione, ma anche i valori dell'inclusività e dello sport".

Si tratta di un nuovo format dedicato a incontri culturali destinati a fornire a residenti e turisti un'occasione di confronto e stimolo di alto livello.

Intitolata "Nuove Energie per il cambiamento", la rassegna debutterà il 15 luglio al Jardin de l'Ange e proseguirà per tutti i fine settimana fino al 18 settembre. Ad alternarsi sul palco saranno esponenti delle Istituzioni, del mondo della cultura e del giornalismo. Oltre ai ministri interverranno, tra gli altri, il senatore Pier Ferdinando Casini, il giornalista Antonio Capranica, l'allenatore Fabio Capello, il Direttore di Repubblica, Maurizio Molinari.

Verranno affrontate varie tematiche di stretta attualità.

Particolare attenzione è riservata alla sostenibilità, con ben quattro incontri incentrati sul cambiamento climatico, la transizione energetica, la "water economy" e la sicurezza idrica.



