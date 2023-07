Mobilità ad Aosta, Forza Italia contro la "nuova austerity"

"In sinergia con il gruppo consiliare comunale sosterremo ogni azione utile per migliorare il Piano urbano della mobilità sostenibile prodotto dalla Giunta comunale di Aosta". E' quanto dichiarano i consiglieri del gruppo regionale di Forza Italia dopo l'audizione in commissione del Sindaco di Aosta Gianni Nuti e degli Assessori Corrado Cometto e Loris Sartore sul tema della sosta nel capoluogo regionale..

"Si tratta di un progetto già contestato dai consiglieri comunali di Forza Italia - aggiungono i consiglieri Mauro Baccega e Pierluigi Marquis - che hanno evidenziato le tante criticità del Piano. Durante la seduta congiunta delle Commissioni abbiamo sottolineato una serie di aspetti: il previsto aumento delle tariffe della sosta non deve essere stralciato dal Piano e deve essere mantenuta la gratuità nei parcheggi zone blu dalle 12 alle 14; la filosofia che vuole imporre l'Amministrazione comunale, come dichiarato dal Sindaco, "una città a misura di pedoni e ciclisti" è di difficile attuazione soprattutto nei mesi più freddi e non è consona ad una popolazione che va sempre più in là con gli anni. Inoltre, non condividiamo una città che vede crescere le zone a traffico limitato, che comunque comportano ulteriori costi per i residenti, così come abbiamo contestato duramente la rappresentazione fatta sugli stalli di sosta presentati dal Comune e la riduzione degli stalli di sosta nelle zone limitrofe al centro, deleteria per gli esercizi pubblici di vicinato".

"Per noi sarebbe stato prioritario - concludono - investire in sicurezza stradale sistemando le strade e i marciapiedi della città e sostenendo nel contempo le attività commerciali cittadine. Non sono poi mancate le critiche alla realizzazione della ciclabile cittadina. E' imprescindibile partire da una efficace azione di sensibilizzazione all'utilizzo dei mezzi pubblici che possa portare a conseguenti progetti complessivi di potenziamento del trasporto pubblico locale e di miglioramento della fruibilità dei parcheggi in struttura. Anche il piano di pedonalizzazione dell'Arco d'Augusto così come proposto non è funzionale e aumenta i problemi del traffico cittadino".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA