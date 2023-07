Legge su comparto unico, perplessità da Cgil

La Cgil Valle d'Aosta esprime "perplessità" per l'approvazione del disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

"Riteniamo che il disegno di legge approvato non preveda una reale riforma composita dell'ordinamento del personale del Comparto Unico, come noi avremmo auspicato. Essa avrebbe dovuto riguardare tutto il personale per valorizzare tutta la Pubblica Amministrazione del Comparto e non una sola componente" si legge in una nota.

Inoltre "la modifica della legge regionale 22/2010 avrebbe dovuto essere l'occasione per intervenire sulla questione delicata della figura del Capo dei Servizi delle scuole che ha un profilo diverso rispetto ai "D" del resto del comparto.

Sarebbe stato necessario ripensare il reclutamento di questo profilo che svolge funzioni particolari. A oggi questo non è possibile e quanto riconosciuto non è proporzionale alle numerose e complicate funzioni svolte. Le segreterie delle scuole valdostane sono in forte sofferenza e sarebbe stato urgente trovare una soluzione che portasse a qualificare il lavoro dell'intera segreteria a partire dal Capo dei Servizi".

"Esprimiamo - concludono - dubbi che tale modifica legislativa possa valorizzare effettivamente i responsabili di servizio degli enti locali. Questa legge non va nella direzione di un reale miglioramento e, nel complesso, questa riforma non è organica, anzi risulta essere troppo parziale e non sistematica".



