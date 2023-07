Lega attacca, "sindaco di Aosta dichiara guerra alle auto"

Dall'audizione del sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e degli assessori comunali ai lavori pubblici e all'ambiente durante i lavori della terza e quarta commissione consiliare è emerso che "l'aumento delle tariffe dei parcheggi previsto dal Piano urbano della mobilità sostenibile ci sarà: il governo cittadino ha dichiarato guerra ai possessori di automobili e non si è ancora reso conto della natura del territorio della nostra Regione'". A dirlo in una nota sono i consiglieri regionali della Lega Valle d'Aosta, che sottolineano come Nuti in audizione abbia dichiarato l'opposto rispetto ha quanto detto durante l'ultimo consiglio comunale: ''finché sarò io alla guida della città non ci saranno aumenti''. ''La previsione fatta dai consiglieri comunali del gruppo Lega - spiegano - che hanno sostenuto in Consiglio comunale che il Piano urbano di mobilità sostenibile, che fa della lotta ideologica all'auto la sua bandiera, ha come unico obiettivo quello di far cassa mettendo le mani nelle tasche dei cittadini era dunque reale''.

Secondo la Lega Vda durante l'audizione sarebbero stati presentati dati falsati sui parcheggi gratuiti della città.

''Dei 5.638 parcheggi in superficie a sosta libera dichiarati dai rappresentanti del Comune, solo 300 si trovano vicino al centro storico - scrivono - e tutti gli altri si trovano in zone periferiche della città e richiedono, per raggiungere il centro, l'utilizzo di altri mezzi di trasporto''.



