Enti comparto unico, approvata la riorganizzazione

Il Consiglio Valle ha approvato con 19 voti a favore e 15 astensioni il disegno di legge in materia di organizzazione degli enti del comparto unico. Il provvedimento prevede che alle posizioni organizzative dei funzionari di categoria D siano attribuite particolari responsabilità, mediante l'atto di micro-organizzazione dell'ente, con specifici poteri di firma e di gestione di risorse umane e finanziarie.

''Questa nuova figura, che si chiamerà funzionario con posizioni di particolare responsabilità - spiega Antonino Malacrinò - verrà istituita e definita da ciascun ente, che dovrà anche definire i requisiti professionali per l'accesso, i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi''. Il consigliere della Lega VdA Stefano Aggravi ha sottolineato: ''Qual è oggi la fretta di portare all'esame dell'Aula una modifica normativa che guarda alla sola parte centrale del management regionale? In termini pratici si sceglie di partire dalla parte centrale dell'organizzazione, seppur ovviamente importante, piuttosto che individuare razionalmente, temporalmente e operativamente i vari step per il raggiungimento del modello a tendere''. Anche per la capogruppo di Pcp, Erika Guichardaz, il disegno di legge approvato ''arriva in fretta e furia senza condividere e senza avere una visione di insieme: la creazione delle nuove posizioni di particolare responsabilità manca di un meccanismo selettivo serio e di criteri oggettivi di trasparenza e meritocrazia''.

Claudio Restano (Misto) ha annunciato la sua astensione: ''L'intervento andava fatto in maniera diversa, individuando chiaramente l'obiettivo finale e tracciando il percorso da seguire''. Per il capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, ''questo provvedimento che potrebbe essere condivisibile nelle finalità ma di cui non condividiamo il metodo di approccio parziale, è al di fuori di una visione sistemica e non tiene conto delle tematiche nell'insieme''.

Secondo il presidente della Regione, Renzo Testolin, quelli dell'opposizione sono stati ''interventi faziosi che non vogliono concepire il cambiamento auspicato: un cambiamento che durerà almeno altri due anni e mezzo per essere portato a compimento, ma che vuole cominciare proprio da questo 'middle management', che è il cuore pulsante e molto professionalizzato dell'Amministrazione regionale''.

