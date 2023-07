Chirurgia ginecologica, accordo Usl Vda e Istituto Candiolo

Nell'ambito della chirurgia ginecologica complessa e negli stadi avanzati di endometriosi l'Usl della Valle d'Aosta e l'istituto di Candiolo hanno stretto un accordo di collaborazione. La struttura piemontese è un centro d'eccellenza specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, e riferimento internazionale per il tumore all'ovaio. L'intesa è stata siglata nei giorni scorsi.

"La collaborazione prevede che gli specialisti della Ginecologia e Ostetricia del Beauregard partecipino all'Istituto di Candiolo a interventi di chirurgia ginecologica complessa o di endometriosi al quarto stadio, sia in modalità tradizionale, laparoscopica, sia robotica. Un'altra parte dell'accordo - spiegano dall'Usl - prevede l'implementazione delle competenze in ambito ecografico ginecologico oncologico. Interventi chirurgici e diagnostica avanzata possono riguardare sia pazienti assistite dall'azienda Usl, sia pazienti assistite dall'Istituto di Candiolo, ma con valenza formativa per il personale Usl".

Per il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, "la realizzazione di questi accordi riveste un'importanza fondamentale per il nostro sistema sanitario e il nostro territorio, poco esteso e con una popolazione scesa sotto i 124 mila abitanti, dove la casistica per alcune specialità è forzatamente limitata".



