A Saint-Vincent il primo forum delle energie rinnovabili

E' in calendario il 21 e il 22 luglio il primo Forum delle energie rinnovabili "Renewable Thinking", che si svolgerà al centro congressi del Grand hotel Billia, a Saint-Vincent (Aosta). Promosso dalla Compagnia valdostana delle acque (in collaborazione con The European House-Ambrosetti e con il patrocinio di Elettricità Futura), l'evento riunirà esperti del settore per "discutere delle più recenti innovazioni e sviluppi nel campo della transizione energetica sostenibile, al fine di mettere in luce le potenziali opportunità di sviluppo delle rinnovabili in Italia". E' prevista la partecipazione del ministro dell'ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Tra i relatori ci saranno Giuseppe Argirò (ad di Cva), Massimiliano Atelli (magistrato della Corte dei Conti), Carlo Carraro (Università Ca' Foscari), Valerio De Molli (Managing Partner & ceo, The European House-Ambrosetti), Enrico Giovannini (direttore scientifico di Asvis), Stefano Laporta (presidente dell'Ispra), Paolo Luigi Merli (ad di Erg), Nicola Monti (ad di Edison), Vittorio Emanuele Parsi (Università Cattolica di Milano), Agostino Re Rebaudengo (presidente di Elettricità Futura), Domenico Siniscalco (presidente della Fondazione Courmayeur) e Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d'Aosta).



