Sfregiato con un coltello, arrestato l'aggressore

Gli uomini della squadra mobile hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dal pm Luca Ceccanti, Saverio Zampaglione, di 45 anni di Aosta. L'uomo è accusato di deformazione dell'aspetto della persona, in quanto il 24 febbraio scorso avrebbe sfregiato al volto Gabriele Vizzi, di 49 anni di Aosta, procurandogli una cicatrice permanente. Secondo l'accusa all'origine dell'aggressione ci sarebbero motivi sentimentali.

I fatti erano avvenuti nel tardo pomeriggio nel parcheggio del supermercato Carrefour di Pollein. I due, che si conoscevano, si erano incontrati per parlare. Dalle indagini è emerso che Vizzi era salito nell'auto dell'indagato e lì l'uomo lo avrebbe aggredito con un'arma da taglio, procurandogli una profonda ferita al volto. Vizzi era poi riuscito a fuggire e in auto aveva chiesto aiuto ai vigili del fuoco che avevano chiamato il 118. Era poi stato portato all'ospedale regionale.

Vizzi aveva sempre sostenuto di non conoscere il suo aggressore.

Dalle telecamere di videosorveglianza del parcheggio e della zona gli investigatori sono risaliti a quello che per loro, dai riscontri trovati, sarebbe l'autore dell'aggressione. Nell'auto di Zampaglione, che ha vari precedenti penali, sono state trovate delle tracce che potrebbe essere di sangue. I campioni biologici sono stati portati alla scientifica di Torino e si attendono i risultati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA