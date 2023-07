Incidente a Pontey, bimba sottoposta ad un nuovo intervento

E' stata sottoposta a un nuovo intervento chirurgico all'addome la bambina di 5 anni, residente a Pisa, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale domenica nel comune di Pontey.

L'intervento è stato eseguito dall'équipe del dottor Fabrizio Gennari. Nelle prossime ore la piccola verrà estubata, poi se il decorso post-operatorio procede senza complicazioni verrà trasferita nel reparto di Chirurgia. La bimba viaggiava con i genitori, anche loro rimasti feriti (la madre ha riportato ferite giudicate guaribili in 40 giorni), quando l'auto condotta dal padre si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla corsia opposta con alla guida un aostano di 55 anni. La bambina aveva riportato un grave trauma addominale ed era stata operata d'urgenza dal dottor Alessandro Bosco all'ospedale Umberto Parini di Aosta - intervento perfettamente riuscito - e poi elitrasportata a Torino.