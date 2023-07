Difesa Frigerio, "valuteremo richiesta danni"

"Letta la sentenza il dottor Luca Frigerio valuterà la possibilità di chiedere i danni per questa drammatica esperienza". E' quanto si legge in una nota degli avvocati Cesare Cicorella e Chiara Marchetti dopo l'assoluzione in Appello - "perché il fatto non sussiste" - di Luca Frigerio, ex amministratore delegato del Casinò di Saint-Vincent. Era accusato di falso in bilancio e truffa ai danni della Regione.

"Dopo una clamorosamente ingiusta condanna da parte del Tribunale di Aosta a 4 anni di reclusione con confisca di 120 milioni di euro - scrivono i legali - il manager svizzero è stato riabilitato completamente. Ci sono voluti più di sette anni durante i quali il danno che è derivato dalla condanna si è manifestato in tutta la sua dura crudezza".



