Basket, a Courmayeur vandalizzati i campi dell'Olimpia Milano

Un atto vandalico è stato compiuto nella notte tra il 10 e l'11 luglio ai danni dei campi da basket dell'Olimpia Milano pallacanestro allestiti a Courmayeur. I campi si trovano in zona via dello Stadio, a Dolonne, nei pressi del Courmayeur Sport Center e sono utilizzati dalla società meneghina per i suoi camp estivi ai piedi del Monte Bianco.

"L'amministrazione comunale esprime profondo rammarico per questo atto vandalico e incivile - commenta il vicesindaco Federico Perrin -, un gesto insensato e particolarmente odioso poiché i danni compiuti da pochi pesano in questo modo su tutta la collettività. Prendere di mira un luogo che ha visto, in queste settimane di camp estivi, esprimere principi e valori sani, come quello dello sport, grazie all'impegno della società di pallacanestro Olimpia Milano, è un atto che va fermamente condannato e chiediamo a chi abbia visto qualcosa di segnalarlo alle autorità competenti".

