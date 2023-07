Artigianato e design per il Foire festival di Aosta

Artigianato della tradizione e designer internazionali: due 'saperi' che si incontrano e lo fanno all'interno del Foire Festival, la rassegna che si sviluppa attorno alla Foire d'été, in calendario il 5 agosto. La Regione Valle d'Aosta ha rilanciato la collaborazione con la Fondazione Cologni dei mestieri d'arte di Milano, iniziata durante l'ultima Millenaria. L'evento si terrà il 28 luglio al salone ducale del municipio di Aosta, alle 17.

Alla Foire d'été, "di nuovo organizzata con la serenità dell'assenza di vincoli legati al Covid", dice l'assessore allo sviluppo economico Luigi Bertschy, sono iscritti 442 artigiani che esporranno nelle vie del centro del capoluogo. La manifestazione sarà preceduta dalla mostra concorso dal 22 al 30 luglio e l'Atelier des métier, dal 3 al 6 agosto, ospiterà 42 artigiani. "La convenzione con il Comune di Aosta è l'inizio di un lavoro di valorizzazione - prosegue Bertschy -, il padiglione rimarrà per un lungo periodo in piazza ma sarà animato con diverse iniziative. È segnale dell'attenzione verso le risorse che si mettono in campo".

Rispetto alla collaborazione con la Fondazione Cologni "vuol dire sperimentare qualcosa di nuovo - prosegue l'assessore - e per questo abbiamo costruito un appuntamento per far conoscere i nostri artigiani e dare loro la possibilità di costruire progetti per confrontarsi con nuovi orizzonti e territori". Per l'edizione 2025, "vorremmo portare qui una masterclass con la Fondazione, per valorizzare lo scambio di competenze", conclude Bertschy.