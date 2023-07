Nuovo record sulle Grandes Jorasses di Nadir Maguet

E' di Nadir Maguet il nuovo record di salita e discesa sulle Grandes Jorasses (massiccio del Monte Bianco) lungo la via normale. L'atleta di Torgnon ha fermato il cronometro sul tempo di 3 ore e 19 minuti, polverizzando il precedente primato di Alfredo Mammoliti che risaliva al 1993 (4 ore e 3 minuti).

Maguet è partito dalla località Planpincieux (Courmayeur-Val Ferret) alle 6 in assetto 'running' fino in prossimità del Rifugio Boccalatte, superando circa mille metri di dislivello con il tempo di 40 minuti. Poi è passato ad un assetto alpinistico, raggiungendo la punta Walker (4.208 metri), dove è transitato in 2 ore e 17 minuti, prima di iniziare la discesa verso il punto di partenza.