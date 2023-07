Una nuova sede didattica per l'Institut Agricole régional. La giunta ne ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnica ed economica. È prevista la demolizione dell'attuale palestra La Rochère in disuso, e la realizzazione di una nuova struttura composta da un piano terra interrato e tre piani fuori terra. La nuova sede sorgerà in via Bich, ad Aosta. Sono previste 16 aule didattiche. L'importo dei lavori è stimato per 9.220.000 euro.

"La decisione di dare una nuova sede all'Institut Agricole Régional - ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin - nasce dalla comunione di intenti tra la presidenza e gli assessorati all'Istruzione, Agricoltura e Opere pubbliche che ora sta seguendo gli aspetti progettuali ed economici.

L'edificio scolastico disporrà di 16 aule didattiche ampie e flessibili, spazi per laboratori moderni e funzionali, spazi connettivi accoglienti, spazi per la didattica a gruppi, per lo studio individuale, per la didattica speciale e per il recupero, nonché spazi per uffici e locali accessori atti a ospitare tutta l'attività didattica. Resterà nell'attuale sede dell'Iar la parte convittuale che potrà in futuro essere ampliata, offrendo ospitalità a un maggior numero di ragazzi".



